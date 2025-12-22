Querétaro acaba de dar un paso gigante en conectividad internacional, pues en un evento encabezado por el gobernador Mauricio Kuri González y el Embajador de España en México, Juan Duarte Cuadrado, se recibió el primer vuelo directo procedente de Madrid operado por la aerolínea Iberojet.

Esta ceremonia marca el inicio de una nueva ruta aérea internacional que fortalece la conectividad del estado con Europa.

Vuelo Madrid–Querétaro fortalece al Bajío como región estratégica

Durante el evento, el mandatario estatal aseguró que esta ruta representa un paso para consolidar a Querétaro como destino con proyección internacional.

“En Querétaro nunca nos ponemos un techo, en Querétaro buscamos ser siempre los mejores; en Querétaro no caminamos, en Querétaro no corremos, en Querétaro volamos, y hoy volamos hasta el otro lado del Atlántico” Mauricio Kuri, gobernador de Querétaro

Asimismo, destacó que el vuelo Madrid-Querétaro abre nuevas oportunidades a la región del Bajío, al convertir al AIQ en una puerta de entrada internacional que conecta a distintos puntos del centro del país.

Kuri agradeció y reconoció el trabajo del Embajador de España en México y de los directivos de Iberojet, quienes hicieron posible esta ruta, la cual fortalecerás su relación a través de la gastronomía, el idioma y las tradiciones.

España se convierte en socio clave para Querétaro

Durante su mensaje, el gobernador reconoció a Ignacio Loyola Vera, exgobernador de Querétaro, al ser un visionario que se atrevió a ser promotor de la construcción del Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, el cual ha sido un puerto logístico representando un antes y después para la entidad.

Por su parte, Juan Duarte Cuadrado aseguró que Querétaro se convierte en protagonista en el marco del Mundial de Fútbol 2026, además de contar con una participación activa en la Feria Internacional de Turismo de Madrid a realizarse en el mes de enero próximo, donde México será el país socio.

Querétaro inauguró su primer vuelo directo a Madrid, fortaleciendo su conexión con Europa (Cortesía)

Mientras que el Director Comercial de la aerolínea Iberojet, Mario Domínguez Vázquez, subrayó que el vuelo Querétaro-Madrid es el resultado de un trabajo coordinado de varios meses, de negociaciones y acercamientos interinstitucionales.

Querétaro se ha convertido en un referente de conectividad internacional con esta nueva ruta, la cual fortalecerá al estado como destino estratégico para el turismo, los negocios y la inversión.