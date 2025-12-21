Desde Pedro Escobedo, Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum inauguró la nueva Central de Ciclo Combinado El Sauz II “Josefa Ortiz Téllez Girón” que es un acto de justicia para La Corregidora.

Tal como destacó Claudia Sheinbaum, la nueva Central de Ciclo Combinado y las CCC de Guanajuato y San Luis Potosí, agregarán mil 677 MW al Sistema Eléctrico Nacional.

Claudia Sheinbaum destaca individualidad de las mujeres con nombre de Josefa Ortiz en central CFE

Durante su participación en la inauguración de la central Sauz II, Claudia Sheinbaum explicó nuevamente por qué la CCC se llama Josefa Ortiz Téllez Girón en vez de “de Domínguez” como era conocida.

Y es que Claudia Sheinbaum destacó que si bien una mujer casada ama a su esposo y su familia, las mujeres no somos propiedad de nadie, en referencia a que la Corregidora fue llamada 200 años con el apellido de su marido.

En este punto, Claudia Sheinbaum mencionó que si bien el Corregidor, Miguel Domínguez fue un hombre extraordinario Josefa Ortiz Téllez Girón debe ser reconocida por su propio papel y no solamente como “la esposa”.

Por su parte, fue la secretaria de Energía, Luz Elena González quien explicó la propuesta del nombre de la nueva central provino de los mismos trabajadores de la CFE para reconocer el trabajo de las mujeres queretanas.

Próximas centrales de la CFE también llevarán nombres de mujeres, adelanta Claudia Sheinbaum

Asimismo, Claudia Sheinbaum adelantó que las próximas centrales de la CFE también llevarán el nombre de mujeres destacadas en la historia de México, así como de las misma trabajadoras.

Esto en un acto de justicia a las heroínas de la patria, ya que México fue construido por hombres y mujeres, sin embargo, muchos fueron omitidos a lo largo de la historia.

En este tenor, la titular de Sener aseguró que la nueva central Josefa Ortiz Téllez Girón sienta un precedente, ya que ninguna otra planta de la CFE llevaba un nombre de mujer.