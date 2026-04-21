Sinaloa continúa avanzando en temas de seguridad, pues 46 elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) lograron acreditar el curso de adiestramiento para integrarse a la primera generación del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) del 2026.

La ceremonia estuvo encabezada por el secretario de Seguridad Pública del Estado, General Sinuhé Téllez López, quien reconoció el trabajo y disciplina de las y los policías, al mismo tiempo que hizo un llamado a trabajar con honestidad y profesionalismo.

Sinaloa fortalece seguridad con nueva generación del grupo GOES

Durante su mensaje, el titular de la SSP de Sinaloa agradeció a las familias de los elementos al señalar que son parte importante de este logro personal para cada uno y una de ellas. De los 46 graduados y graduadas, seis son mujeres, lo que ha servido de inspiración para más elementos de seguridad a animarse a realizar esta capacitación.

SSP Sinaloa fortalece seguridad con nueva generación GOES (cortesía)

Por otra parte, autoridades de la GOES destacaron que este tipo de adiestramiento es fundamental para las instituciones de seguridad, ya que fortalece las capacidades y genera condiciones necesarias para ejercer sus labores con responsabilidad y de manera eficiente.

De igual manera, subrayó la importancia de mantener claras las metas que las y los elementos tienen para seguir creciendo profesionalmente y poner en alto el nombre de la corporación estatal. Finalmente, durante la ceremonia, tres policías fueron distinguidos con un reconocimiento por su desempeño en la capacitación.

SSP Sinaloa fortalece seguridad con nueva generación GOES (cortesía)

Con estas acciones, el gobierno de Sinaloa reafirma su compromiso de impulsar acciones que fortalezcan la seguridad en el estado, con el objetivo de garantizar una entidad segura y en paz para la y los sinaloenses.