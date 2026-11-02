El Maratón de Obra 2026 avanza en distintos puntos de Silao con 65 proyectos programados y una inversión global superior a los 337 millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura en Silao, ampliar los servicios básicos y recuperar espacios públicos.

La estrategia comenzó el 15 de octubre y contempla intervenciones en colonias y comunidades rurales para atender necesidades relacionadas con movilidad, seguridad, deporte y convivencia familiar.

Maratón de Obra 2026 (Cortesía)

Obras en Silao atienden necesidades de agua potable y drenaje

Entre los proyectos destaca la ampliación de la red de agua potable y drenaje en distintas comunidades.

En Cerritos se amplía la red de agua potable con una inversión de un millón 98 mil 763 pesos, como respuesta a una solicitud que, de acuerdo con sus habitantes, permaneció pendiente durante 25 años.

En Soledad de Reynoso se realiza la primera etapa de ampliación del drenaje sanitario, que contempla 790 metros lineales de tubería y 53 descargas domiciliarias, con una inversión superior a un millón 996 mil pesos.

Por su parte, en Loma de Yerbabuena se instalarán mil 107 metros de tubería, además de descargas sanitarias, registros y pozos de visita. El proyecto cuenta con un presupuesto cercano a los 3 millones de pesos y beneficiará directamente a 121 familias.

En El Faro se construye drenaje pluvial y se rehabilita la red sanitaria, con una inversión conjunta de 6 millones 196 mil pesos. Mientras tanto, en la colonia Los Ángeles se trabaja en un colector pluvial en tres calles y en la rehabilitación del drenaje sanitario, esta última con 3 millones 331 mil 962 pesos.

Estas obras de drenaje pluvial buscan atender problemas de escurrimientos y afectaciones que habitantes de algunas zonas han enfrentado durante más de 20 años.

Rehabilitan espacios deportivos y calles de Silao

El Polideportivo Los Eucaliptos recibirá la primera rehabilitación integral de su pista de atletismo desde su construcción en 2012. Los trabajos representan una inversión de 9 millones 978 mil pesos.

Maratón de Obra 2026 (Cortesía)

En materia de vialidades, se urbaniza la prolongación de la calle Honda, en el tramo de Arenal a Azteca, con una inversión cercana a los 3.9 millones de pesos.

También se interviene la calle Emiliano Zapata, en Unión de San Diego, conocida como San Dieguillo. El proyecto incluye guarniciones, banquetas, rehabilitación de servicios hidrosanitarios y adecuaciones eléctricas, con una inversión de 6 millones 874 mil 21 pesos.

A estas acciones se suma la rehabilitación del colector sanitario en el tramo de las calles Honda y Lucero, entre 5 de Mayo y Aurora, con un presupuesto de 4 millones 779 mil 548 pesos.

Maratón de Obra incluye caminos y luminarias en comunidades rurales

Las comunidades rurales de Silao también forman parte de la estrategia. En Puerta Grande se rehabilitan tres kilómetros de camino saca cosechas, en la zona de San Francisco Puerta Grande y Puerta Chica, con una inversión aproximada de un millón de pesos.

En El Paraíso se construye un camino de concreto hidráulico con piedra bola mediante un esquema de colaboración: las familias aportan la piedra y la mano de obra, mientras que el municipio proporciona cemento, grava, arena y maquinaria. El proyecto avanzará por etapas hasta llegar al cruce del río.

Otro de los rubros es la instalación de luminarias solares. En Los Fresnos y otros 17 puntos de comunidades se contempla colocar cerca de 80 luminarias, con una inversión aproximada de 4 millones de pesos.

Maratón de Obra 2026 (Cortesía)

Mejoran espacios de convivencia y servicios municipales

En el Centro Nuevo Comienzo La Huerta se construye una techumbre y se incorporan mesas, bancas, cocina y bodega. La obra cuenta con una inversión municipal de un millón 299 mil pesos y permitirá ampliar las actividades y talleres dirigidos a las familias.

Además, el Rastro Municipal recibió trabajos de rehabilitación por más de un millón 500 mil pesos. Las acciones incluyeron recubrimientos epóxicos en pisos de las áreas de sacrificio de bovinos y cerdos, lavado de vísceras y frigorífico, así como adecuaciones sanitarias, reparación de mobiliario y mejoras en regaderas y vestidores.

Maratón de Obra registra inversión cercana a 49 millones de pesos

De acuerdo con la información del programa, las acciones realizadas hasta el momento representan una inversión de casi 49 millones de pesos, como parte de los más de 337 millones contemplados para las 65 obras y acciones.

El Maratón de Obra 2026 busca atender necesidades cotidianas de la población, desde el acceso a servicios básicos y mejores caminos hasta la recuperación de espacios deportivos y áreas de convivencia.

Con esta estrategia de obra pública en Silao, los proyectos buscan llegar tanto a las zonas urbanas como a las comunidades rurales del municipio.