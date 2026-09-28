La presidenta municipal de Silao, Melanie Murillo Chávez, presentó su Segundo Informe de Gobierno en el Jardín Principal, donde cinco historias fueron el hilo conductor para mostrar las acciones realizadas durante el segundo año de la Administración Municipal 2024-2027.

El informe colocó en el centro a las personas y, a través de testimonios de habitantes del municipio, mostró cómo los programas, servicios, obras y oportunidades impulsados por el Gobierno Municipal forman parte de la vida cotidiana de las familias. Cada historia correspondió a uno de los cinco ejes de trabajo de la administración.

El primero abordó un Silao con Identidad y Participación Ciudadana, con acciones relacionadas con la organización de comunidades y colonias, recuperación de espacios y proyectos construidos a partir de las necesidades de la población.

Melanie Murillo presenta su Segundo Informe de Gobierno en Silao (cortesía)

El segundo presentó un Silao Ordenado y Limpio, mediante acciones relacionadas con calles, espacios públicos, vivienda, servicios y entornos para las familias.

El tercer eje mostró un Silao Seguro y en Paz, con estrategias de prevención, atención a las personas y coordinación para fortalecer la seguridad en las comunidades.

El cuarto correspondió a un Silao Próspero y Sostenible, con historias vinculadas al empleo, emprendimiento, campo y oportunidades para las personas que trabajan para sacar adelante a sus familias.

El quinto eje presentó un Silao Educado, Activo y Saludable, con acciones dirigidas a niñas, niños, jóvenes, personas adultas mayores y familias en materia de educación, deporte, salud y atención social.

Melanie Murillo destaca trabajo conjunto con ciudadanía

Durante su mensaje, la presidenta municipal, Melanie Murillo señaló que los resultados presentados fueron producto del trabajo conjunto entre ciudadanía y Gobierno.

Todo lo que hemos visto esta tarde ha sido fruto de un trabajo en conjunto, del trabajo que hemos logrado realizar juntas y unidos. Melanie Murillo Chávez, presidenta municipal de Silao

La presidenta municipal, Melanie Murillo destacó la oportunidad de servir a Silao y llamó a la ciudadanía a continuar acompañando el trabajo de la administración, al señalar que todavía existen acciones por realizar en el municipio.

Mientras ustedes sigan haciendo realidad que todas estas actividades mejoren su vida y mejoren Silao, tenemos mucho, mucho que darle a nuestro Silao con todo el corazón. Melanie Murillo Chávez, presidenta municipal de Silao

El informe planteó que detrás de cada acción existen personas, familias y comunidades que dan sentido al trabajo de la Administración Municipal.

Melanie Murillo presenta su Segundo Informe de Gobierno en Silao (cortesía)

Gobierno de Silao destaca coordinación con autoridades estatales

Durante el Segundo Informe también se destacó la coordinación con otros órdenes de gobierno y distintos sectores de la sociedad.

Por su parte el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, en representación de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, reconoció el trabajo realizado por el Ayuntamiento de Silao y la coordinación entre el Gobierno estatal y el municipio.

En su intervención destacó el acompañamiento estatal mediante obras, programas y apoyos dirigidos a las familias, así como acciones enfocadas en mujeres, emprendedores, productores y otros sectores de la población.

Melanie Murillo presenta su Segundo Informe de Gobierno en Silao (cortesía)

A través de un mensaje transmitido durante el informe, la gobernadora Libia Dennise García felicitó al Ayuntamiento de Silao por su segundo año de trabajo y reconoció su disposición para sumar esfuerzos con el Gobierno del Estado.

Al evento asistieron representantes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional, Congreso de la Unión, Congreso de Guanajuato, instituciones y sectores de la sociedad, así como integrantes del Ayuntamiento y de la Administración Municipal.

El Segundo Informe concluyó con las cinco historias que dieron rostro a un año de trabajo en las comunidades, colonias y zona urbana de Silao.