La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que en febrero de 2026 concluirá la construcción del Bachillerato Tecnológico ubicado en el municipio de Cuautlancingo, Puebla, con una inversión de 48.9 millones de pesos.

Este nuevo plantel educativo forma parte de la estrategia del Gobierno de México para acercar la educación media superior a las comunidades y fortalecer la formación tecnológica de las y los jóvenes.

CBTIS 300 de Puebla recibirá a su primera generación

El CBTIS 300 estará listo para recibir a su primera generación de 600 estudiantes, lo que beneficiará de manera directa e indirecta a más de 88 mil personas de la región.

El bachillerato cuenta con una oferta educativa alineada a los retos del sector productivo actual, con laboratorios especializados en áreas de alta demanda, como:

Electromovilidad y Mecánica Automotriz

Ciberseguridad

Comercio Internacional y Aduanas

El complejo educativo está integrado por cuatro edificios diseñados bajo estándares modernos de seguridad y funcionalidad: un edificio administrativo y tres edificios académicos equipados con laboratorios de alta especialización, además de 12 aulas.

El Centro SICT Puebla señaló que el objetivo institucional es volver a construir escuelas cercanas a la población, así como ofrecer espacios dignos y seguros que preparen a los estudiantes para las industrias del futuro.

Con estas acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la educación de calidad y la soberanía tecnológica, al tiempo que impulsa el desarrollo educativo y económico y fortalece el tejido social de las comunidades de la región.