La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que los trabajos de ampliación y modernización de la carretera Cuautla-Tlapa registran un avance del 90% en su primera etapa, correspondiente a una meta de 33 kilómetros.

La obra contará con una longitud total de 385 kilómetros, conectará a los estados de Morelos, Puebla y Guerrero, y contempla una inversión de 13 mil 652 millones de pesos, en beneficio directo de 7 mil 700 habitantes de la región.

Carretera Cuautla-Tlapa reducirá hasta una hora los traslados, señala la SICT

La SICT prevé que, una vez concluida la obra, se logre una reducción de hasta una hora en los tiempos de traslado, particularmente para usuarios de municipios como Iguala, Iliatenco, Cochoapa el Grande, Metlatónoc y Malinaltepec.

SICT reporta 90% de avance en modernización de la carretera Cuautla-Tlapa. (Cortesía)

Asimismo, la dependencia federal destacó que este Eje Prioritario impulsará el desarrollo económico y la inclusión territorial, al facilitar el acceso a servicios esenciales en una de las regiones más rezagadas del país, además de fortalecer el turismo, el comercio y la calidad de vida de las comunidades beneficiadas.

La carretera también conectará con la vía Tlapa-Marquelia, que ya se encuentra en operación, lo que permitirá beneficiar a las regiones de La Montaña y la Costa Chica de Guerrero, como parte de uno de los proyectos estratégicos del Gobierno de México para mejorar la movilidad y comunicación entre el centro y sur del país.