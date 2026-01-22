La Fiscalía General de la República (FGR) se encuentra investigando a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora del estado de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Fue la propia Marina del Pilar quien reveló la investigación en contra Carlos Torres, durante una conferencia de prensa que brindó el 21 de enero de 2026.

Marina del Pilar Ávila confía en que FGR esclarecerá acusaciones contra su exesposo Carlos Torres

La gobernadora Marina del Pilar confirmó que la FGR se encuentra investigando a su exesposo Carlos Torres, señalado por su presunta participación en una red de tráfico de armas, narcotráfico y lavado de dinero.

La gobernadora de Baja California externó su confianza en la FGR, señalando que espera se realice una profunda investigación para el esclarecimiento de las acusaciones.

Marina del Pilar señaló que la investigación contra Carlos Torres deriva de una denuncia anónima, no obstante, apuntó la FGR debe descartar cualquier situación.

Tras ser cuestionada, la gobernadora reiteró tener confianza en la FGR, de la cual espera se respeten los derechos de su exesposo durante las indagatorias.

Cabe señala que fue en junio de 2025 cuando Carlos Torres anunció su renuncia al cargo que ocupaba dentro del ayuntamiento de Baja California, luego de que se revelara que Estados Unidos le quitó su visa por los mismos delitos que se le imputan.