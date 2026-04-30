Layda Sansores dio a conocer que recibió una llamada de Édgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para abordar la falta de recursos en el estado de Campeche.

“Hoy recibí una llamada de Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, con buenas noticias. Campeche no está solo”. Layda Sansores

Esta llamada tiene lugar luego de que Layda Sansores revelara que su administración enfrenta una crisis económica tras un recorte presupuestal de 4 mil millones de pesos, dificultando, incluso, el pago de servicios básicos como la luz.

Campeche recibiría apoyo presupuestal tras llamada de Layda Sansores con Hacienda

Mediante sus redes sociales, la gobernadora Layda Sansores informó que sostuvo una llamada de Édgar Amador Zamora, con quien abordó el tema de la falta de recursos en Campeche.

El funcionario le comunicó que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, el gobierno federal no dejará solo a Campeche.

Con esto se entiende que recibirán algún incentivo presupuestal, con la finalidad de que puedan cubrir la nómina de servidores públicos y el pago de servicios básicos.

Ante este panorama, Layda Sansores aseveró que Campeche “tiene esperanza y respaldo” ante una inesperada situación.

Layda Sansores San Román, Gobernadora de Campeche (Especial)

Puntualmente, la mandataria estatal destacó el cariño que ha recibido por parte de la presidenta Sheinbaum, de quien dijo mira al sureste de México “con justicia y compromiso”.

La declaraciones de Layda Sansores surgieron en el Día del Empleado Estatal 2026, en donde la gobernadora advirtió que analizaba la posibilidad de cerrar oficinas para presionar una revisión a los recursos de la entidad.

Asimismo, se dio a conocer que el Congreso local autorizó a su administración la contratación de una deuda por mil millones de pesos, a cubrirse en un plazo de 20 años.