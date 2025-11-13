Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit, dio a conocer los resultados de un mega operativo en el que se reveló una red de venta ilegal de terrenos turísticos en la costa.

El Mega Operativo Nuevo Nayarit se originó con el propósito de recuperar terrenos turísticos vendidos ilegalmente por administraciones anteriores, así lo reportó el gobernador del estado.

Miguel Ángel Navarro revela red de venta ilegal de terrenos turísticos en la costa de Nayarit

Durante una conferencia de prensa, Miguel Ángel Navarro reveló que se ha desmantelado una red de venta ilegal de terrenos turísticos en la costa a través de un operativo.

Este operativo sería resultado de un esfuerzo interinstitucional en el que se recuperaron más de 9 millones 620 mil metros cuadrados y, la mayoría del territorio, desembocan en el mar.

En entrevista con López-Dóriga, el gobernador de Nayarit comentó que los terrenos recuperados van desde Punta de Mita hasta San Blas, y se estima que se hayan ocupado 100 km de la costa.

Asimismo, Miguel Angel Navarro resaltó que en la venta ilegal de estos terreros turísticos estarían involucrados dos exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI).