El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro, estuvo presente en el primer Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, donde la presidenta habló, entre otros temas, de las obras emprendidas en favor de la población de esta entidad.

Desde la capital del país, Navarro Quintero destacó que la presidenta está comprometida con el desarrollo del estado y por ello diseña políticas públicas que generen prosperidad y atraigan nuevas inversiones.

El mandatario también reiteró que la cooperación institucional permitirá fortalecer proyectos estratégicos en materia de desarrollo social, infraestructura, salud, educación y seguridad, siempre en beneficio del pueblo.

“Seguiremos trabajando en equipo, fortaleciendo juntos al estado, acercando la prosperidad compartida a cada rincón de Nayarit y haciendo realidad los sueños de todas y todos” Miguel Ángel Navarro Quintero, gobernador de Nayarit

Miguel Ángel Navarro felicita a Claudia Sheinbaum por su primer Informe de Gobierno

En su cuenta de Twitter, el gobernador Miguel Ángel Quintero envió un mensaje de felicitación a Claudia Sheinbaum con motivo de su primer Informe de Gobierno.

“El apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum a las familias nayaritas ha sido constante y transformador. Hoy, en su Primer Informe de Gobierno, Nayarit le reconoce su compromiso y cercanía. ¡Seguiremos trabajando en equipo por la prosperidad compartida en todo el estado!”, escribió el mandatario.

Por su parte, la mandataria señaló en su mensaje que estos primeros once meses de gobierno han sido de un trabajo muy arduo pero de resultados palpables para toda la población.

Entre otras acciones, destacó los proyectos carreteros en San Blas y Tepic, así como el renacimiento del tren de pasajeros en los ramales México-Nogales y México-Nuevo Laredo.

“Agradezco a las y a los gobernadores, su apoyo, amigas y amigos. Vamos bien y vamos a ir mejor. Por nuestro pueblo, por nuestra patria, vale la pena dar cada hora, cada minuto, y cada aliento de nuestros días”, expresó la presidenta de México.