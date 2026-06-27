La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) participó en una mesa de trabajo convocada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México para actualizar la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres, como parte de las acciones orientadas a fortalecer el acceso a la justicia y la atención integral para las usuarias de los Centros de Justicia para las Mujeres.

La participación de la dependencia estatal responde a la instrucción del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, de fortalecer la protección de las mujeres y garantizar el acceso a servicios de atención en todo el territorio potosino.

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) participó en la actualización de la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres. (cortesía)

Gloria Serrato Sánchez impulsa mejoras en la atención a las mujeres

La encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), Gloria Serrato Sánchez, informó que durante la sesión se analizaron propuestas enfocadas en mejorar la atención integral, fortalecer el acceso a la justicia y garantizar la protección de los derechos de las mujeres en las cuatro regiones del estado.

En los trabajos también participó la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencia de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, Igrid Gómez Saracibar, quien encabezó el análisis de las acciones para consolidar una atención más eficiente y cercana a las usuarias.

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) participó en la actualización de la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres. (cortesía)

Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres fortalecerá acceso a la justicia

La actualización de la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres busca consolidar mecanismos que permitan brindar acompañamiento oportuno, protección efectiva y acceso a servicios especializados para las mujeres que acuden a los Centros de Justicia para las Mujeres.

Asimismo, las autoridades revisaron estrategias para fortalecer la coordinación institucional y mejorar la capacidad de respuesta de los organismos encargados de atender situaciones de violencia de género.

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) participó en la actualización de la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres. (cortesía)

Semujeres reafirma compromiso con una vida libre de violencia

La Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) destacó que estas acciones forman parte de una política integral para fortalecer la atención a las mujeres y garantizar el respeto a sus derechos.

Además, la encargada de despacho de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), Gloria Serrato Sánchez, reiteró la importancia de continuar construyendo mecanismos que permitan ofrecer servicios más humanos, eficientes y accesibles para las usuarias.

Con esta participación, la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres) reafirma su compromiso de impulsar acciones que contribuyan a una vida libre de violencia, mediante el fortalecimiento de los Centros de Justicia para las Mujeres y la actualización permanente de la Ruta Integral de Atención y Protección a las Mujeres.