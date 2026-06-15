El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, junto al comandante de la Doceava Zona Militar, José Luis Cruz Aguilar, arrancaron este lunes la Campaña de Canje de Armas de Fuego 2026, evento realizado en las instalaciones del regimiento militar de la capital potosina.

Durante el evento, el gobernador Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades más seguras del país gracias al fortalecimiento de las instituciones de seguridad, la capacitación permanente de la Guardia Civil Estatal y la coordinación constante con la SEDENA y la Guardia Nacional, reconociendo el respaldo total que recibe desde el Gobierno Federal para consolidar, prevalecer la paz y el orden social en las cuatro regiones de la entidad.

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que San Luis Potosí se mantiene entre las entidades más seguras del país.

Campaña de Canje de Armas de Fuego busca reducir riesgos dentro de los hogares

El gobernador Ricardo Gallardo comentó que esta estrategia busca reducir los riesgos dentro de los hogares, prevenir accidentes y disminuir la circulación de armas entre la población mediante un proceso voluntario, seguro, discreto y respetuoso, en el que las personas entreguen las armas de fuego a cambio de una compensación económica, de acuerdo con el tipo y las condiciones del artefacto.

Para esta estrategia, se instalarán módulos de recepción de armas en plazas públicas de las cabeceras municipales, con el fin de facilitar la participación ciudadana en los 59 municipios, por lo que el gobernador Ricardo Gallardo hizo un llamado a los potosinos a sumarse a esta iniciativa.