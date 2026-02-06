Un propósito inmediato de la visita que Claudia Sheinbaum tendrá este día a la ciudad de Morelia, sin duda, radica en los buenos resultados que está dejando el Plan Michoacán. Sabemos de los esfuerzos que realiza el gobierno estatal, y del esquema de obra e infraestructura que se está implementando. Eso, con la federación sumada, ha logrado permear para fortalecer las políticas públicas. Podemos decir, en comparación de las demás entidades, que las tierras Purépechas han entrado a una nueva fase de desarrollo, pues la apuesta integral, a la par del aterrizaje de un techo presupuestal extraordinario, es cambiar o, mejor dicho, darle un nuevo rostro a uno de los territorios cruciales de la lucha democrática del país. De lo relevante, sabemos de antemano, es la creación del Frente Democrático Nacional. De ahí, por supuesto, nacieron protagonismos como el de Cuauhtémoc Cárdenas, Efigenia Martínez, Rosa Icela Rodríguez, entre mujeres y hombres combativos.

Por eso, Michoacán siempre es un punto coyuntural de la historia. Eso, a su vez, se ha manifestado en movimientos estudiantiles, lo mismo que luchas sindicales, así como la génesis de la izquierda que, en aquel momento, se identificó con el PRD; sin embargo, todos sabemos qué fue lo que pasó después y que, como tal, muchos no estuvimos de acuerdo, pues el perredismo, sin pudor alguno, firmó un pacto con el PRI y el PAN. La desfachatez se prolongó: esa sociedad fue llevada a los procesos electorales. Aquel día quedó para la propia posteridad de la ignominia. Por fortuna, ya venía empujando un movimiento que, con el paso del tiempo, se fue fortaleciendo con el apoyo de distintos sectores de la ciudadanía. Fue, desde luego, algo genuino y auténtico que logró captar la atención del grueso de la gente. Hablamos de Morena, y los precursores de esta lucha social que hoy gobierna el país y la mayoría de las entidades federativas.

Gracias a todo ello, y para fortuna de la inmensa mayoría de michoacanos, Morena gobierna la entidad. Y lo digo de esa forma porque, de verdad, es un proyecto alternativo que abraza las principales causas que aquejan a la ciudadanía. Con ello, en definitiva, se acabó la represión y el uso de la fuerza para disolver protestas. Ya no se genera, de igual forma, descontento por las políticas públicas que se han ido adoptando. Sabemos que lo que sucedió fue lamentable. De ese modo, la propia presidenta y el buen trabajo de Omar García Harfuch están dando resultados tangibles. Se acabó la era de los comisionados especiales que, durante un largo periodo, impusieron punitivas acciones al rebasar la propia gobernabilidad y el orden constitucional. Recuerdo a Alfredo Castillo, que vino a poner sus propias condiciones bajo el amparo del poder y de la libertad de acción que le daba Enrique Peña Nieto.

Por eso y por muchas cosas hay una diferencia monumental entre un proyecto y el otro. La propia presidenta, que hizo una labor crucial en sus tiempos estudiantiles en las comunidades de Michoacán, formó más su actitud y su deseo de servir a la ciudadanía. De ese modo han seguido un compás de oportunidades y programas sociales, mucho más ahora que el Plan Michoacán está rindiendo frutos sustanciales. En pocas palabras, se ha logrado mucho más con la voluntad y la entrega de la mandataria. Vemos, por ejemplo, que las Ferias del Bienestar han tocado la puerta de una ciudad importante como la misma CDMX. Basta con ver la gama de productos que se ofertan y que, como tal, son insumos de la riqueza natural de esta tierra sagrada.

Además de ello, es un buen momento para mostrar músculo y unidad en torno al proyecto de transformación. Pese a que nacen proyectos amorfos como AMA Michoacán, de Alfonso Martínez, hay toda una estructura de avanzada de las fuerzas progresistas. Siendo así, no hay esperanza para la alternancia ni mucho menos para la oposición. Tampoco las expresiones independientes han penetrado en el ánimo como estratégicamente tratan de hacérnoslo creer. Es verdad, figuran o aparecen grupos políticos que tratan de ganarse el cariño. Se vale, siempre y cuando se respete el periodo de registros y las normas electorales. Empero, el problema para todos ellos es que hay, y mucho, una plataforma que ha sabido construir el segundo piso de la transformación. Morena ganará nuevamente Michoacán, pese a la guerra sucia que existe. No sabemos quién encabezará la coalición Seguimos Haciendo Historia. Se habla de hombres y mujeres. Eso lo decidirá la encuesta o, en su efecto, el consenso o la negociación.

Mientras eso pasa, solo para dejar bien en claro la perspectiva, Claudia Sheinbaum, tan solo en Michoacán, tiene cerca del 80% de aprobación; o sea, un apoyo abrumador que deja sin posibilidades a la misma oposición que, por más que se ilusionen con el AMA, nomás no cuajará.

Notas finales

Ha trascendido que, en Puebla, existe una Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno que actúa sin distinción alguna y con apego a las normas que establece la ley. Sabemos que están integrando denuncias que, como tal, se atienden a cabalidad y con seguimiento puntual. A la fecha, nos cuentan, se han detectado 11 observaciones, 8 administrativas y 3 económicas, vinculadas entre otros puntos, con inconsistencias documentales, falta de documentación comprobatoria, necesidad de actualización normativa, discrepancias en la plantilla conforme a centros de trabajo y ciertas deficiencias de control interno. Es importante expresarlo claramente: la auditoría sigue en curso, lo que implica que el trabajo avanza con diligencias, requerimientos, revisión de pruebas y seguimiento técnico-jurídico para definir con exactitud qué corresponde en cada situación.