La tasa de victimización en Tlaxcala disminuyó 14.9 por ciento durante 2025, al pasar de 30 mil 498 a 25 mil 962 víctimas por cada 100 mil habitantes de 18 años y más, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

El INEGI identificó esta reducción como estadísticamente significativa, con lo que Tlaxcala se ubicó como la cuarta entidad del país con mayor disminución porcentual en la tasa de victimización, después de Veracruz, Zacatecas y Aguascalientes. En términos absolutos, la reducción fue de 4 mil 536 víctimas por cada 100 mil habitantes, la segunda mayor caída entre las 32 entidades federativas, únicamente detrás de Aguascalientes.

Victimización de mujeres disminuyó 22.1 por ciento

La reducción fue más pronunciada entre las mujeres. Su tasa de victimización pasó de 30 mil 38 a 23 mil 399 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representa una disminución de 22.1 por ciento respecto al año anterior.

La tendencia también se reflejó en los hogares tlaxcaltecas. Durante 2024, 36.9 por ciento de los hogares tuvo al menos una víctima de delito, mientras que en 2025 la proporción bajó a 33.6 por ciento. Esta disminución de 3.3 puntos porcentuales también fue considerada estadísticamente significativa por la ENVIPE 2026.

Tlaxcala reduce 14.9 por ciento su tasa de victimización durante 2025. (CORTESÍA)

Baja preocupación ciudadana por la inseguridad

Los indicadores también muestran una reducción en la preocupación de la población adulta por la inseguridad. La proporción de habitantes que identificó la inseguridad como el problema más importante de Tlaxcala pasó de 75.6 por ciento en 2025 a 69.1 por ciento en la medición de 2026, una disminución de 6.5 puntos porcentuales.

Estos resultados se presentan mientras el Gobierno de Tlaxcala ha reforzado su política de seguridad mediante inversión en infraestructura, tecnología, profesionalización policial y coordinación entre autoridades estatales, municipales y federales.

Durante la administración de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, se han destinado más de 10 mil millones de pesos a seguridad, justicia, tecnología, infraestructura y mejores condiciones para los cuerpos policiales.

La estrategia estatal también contempla el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia, así como una mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno para ampliar las capacidades de prevención, vigilancia, inteligencia, investigación y respuesta.

En conjunto, los resultados de la ENVIPE 2026 reflejan una disminución en distintas variables relacionadas con la experiencia de la población frente al delito en Tlaxcala, entre ellas la tasa general de victimización, la proporción de hogares afectados y la victimización entre mujeres, además de una menor preocupación ciudadana por la inseguridad.