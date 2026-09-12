Cinco figuras que han destacado por su trayectoria y aportaciones al deporte de Tlaxcala fueron seleccionadas para integrar la primera generación del Muro de la Fama “Leyendas del Deporte de Tlaxcala”, iniciativa impulsada por el Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET).

Los reconocimientos buscan distinguir la dedicación y el esfuerzo de quienes han contribuido al desarrollo y fortalecimiento del deporte en el estado y en México.

Muro de la Fama reconoce a cinco Leyendas del Deporte de Tlaxcala. (cortesía)

Los cinco galardonados son Fernando Miguel Arroyo Rosales, ciclista reconocido en la categoría de deportista convencional de alto rendimiento, quien recibirá la distinción de manera póstuma; Leonardo de Jesús Pérez Juárez, para atleta en la categoría de deportista de modalidad adaptada de alto rendimiento; Luis Ordoñez Valdés, entrenador convencional de alto rendimiento; y los entrenadores Martín Díaz López y Marco Antonio Nava Álvarez, ambos en la categoría de entrenador de modalidad adaptada de alto rendimiento.

Muro de la Fama reconoce a cinco Leyendas del Deporte de Tlaxcala. (cortesía)

¿Quiénes integran el Muro de la Fama de Tlaxcala?

La selección de las Leyendas del Deporte de Tlaxcala estuvo a cargo de un comité integrado por representantes de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), el Comité Olímpico Mexicano (COM), el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF), el Congreso del Estado y medios de comunicación.

Muro de la Fama reconoce a cinco Leyendas del Deporte de Tlaxcala. (cortesía)

Durante el acto de presentación, el director del IDET, Daniel Moncayo Cervantes, destacó que esta primera edición busca reconocer el legado de las figuras que han contribuido al desarrollo deportivo de Tlaxcala y motivar a las nuevas generaciones a continuar con su preparación.

Buscamos enaltecer el legado deportivo del estado y esperamos que así muchos deportistas y nuevos talentos que tenemos se animen a seguir dando todo su empeño y esfuerzo. Daniel Moncayo Cervantes, director del IDET

El director técnico del COM, Oscar Gómez Acosta, consideró que la creación del Muro de la Fama representa un avance para el deporte estatal al reconocer públicamente la trayectoria de referentes y líderes deportivos de Tlaxcala.

Muro de la Fama reconoce a cinco Leyendas del Deporte de Tlaxcala. (cortesía)

Por su parte, el subdirector de Cultura Física y Deporte de la CONADE, Oscar Soto Carrillo, señaló que este tipo de reconocimientos permiten visibilizar los resultados alcanzados por deportistas y entrenadores tlaxcaltecas, además de incentivar a las nuevas generaciones.

El comité de elección también estuvo integrado por Flor de María López Hinojosa, directora del SEDIF; Emilio de la Peña Aponte, diputado local y presidente de la Comisión de Juventud y Deporte del Congreso del Estado; así como los comunicadores Francisco Reyes Hernández, Giovanni Valdez Lima y Martín Rodríguez.

Muro de la Fama reconoce a cinco Leyendas del Deporte de Tlaxcala. (cortesía)

Con esta iniciativa, el Gobierno de Tlaxcala busca preservar y reconocer el legado de las figuras que han contribuido al desarrollo del deporte tlaxcalteca y han colocado el nombre de la entidad en escenarios nacionales e internacionales.