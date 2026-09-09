Tlaxcala mostró su potencial deportivo ante integrantes de la Comisión Evaluadora de ACES América, quienes supervisaron la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, ubicada en Apizaco, como parte del proceso para que la entidad obtenga el reconocimiento de Ciudad Americana del Deporte 2027.

Durante el recorrido, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la evaluación representa una oportunidad para mostrar a México y al mundo el trabajo que se realiza en Tlaxcala en materia deportiva, así como la infraestructura destinada a la formación de atletas y la promoción de la actividad física.

Lorena Cuéllar destaca infraestructura deportiva de Tlaxcala

Previo al acto de defensa de la candidatura, realizado en la sala de juntas de la Ciudad Deportiva de Alto Rendimiento, la mandataria estatal, acompañada por el titular del Instituto del Deporte de Tlaxcala (IDET), Daniel Moncayo Cervantes, y los evaluadores, recorrió la pista de atletismo y el nuevo edificio del área médica.

Durante la visita conocieron las áreas de psicología, nutrición deportiva, fisioterapia y medicina deportiva, además del área de antidopaje y el auditorio, que cuenta con capacidad para 120 personas.

Cuéllar Cisneros destacó que el trabajo de Tlaxcala en favor del deporte no se limita a la infraestructura, sino que también contempla acercar estos espacios a niñas, niños, jóvenes y familias mediante recorridos y actividades que permitan conocer lo construido y fortalecer su identidad con el estado.

“Con poquito hicimos mucho”, enfatizó la gobernadora, al señalar que Tlaxcala cuenta con recursos limitados, pero ha logrado generar infraestructura y programas para impulsar el deporte y brindar mayores oportunidades a sus habitantes.

Lorena Cuéllar impulsa candidatura de Tlaxcala a Ciudad Americana del Deporte (Cortesía )

Tlaxcala busca proyectar su potencial deportivo ante ACES América

La mandataria estatal expresó su satisfacción por la visita de los dictaminadores de ACES América, quienes participan en el proceso de supervisión y evaluación de instalaciones deportivas.

Tras esta etapa, corresponderá a ACES realizar la valoración y determinar el resultado de la candidatura. De acuerdo con la gobernadora, el proceso representa una oportunidad para proyectar las capacidades deportivas de Tlaxcala y dar a conocer el trabajo que se realiza en favor de sus atletas.