El gobierno del Estado de Tlaxcala anunció un cierre de circulación en el Boulevard Leonarda Gómez Blanco, en Tlaxcala, debido a trabajos de obra en la zona.

La restricción aplicará en el tramo comprendido desde el Parque Recreativo hasta después de la Casa de las Artesanías de Tlaxcala, a partir de las 07:00 horas del viernes 11 de septiembre.

Las autoridades hicieron un llamado a conductores y usuarios del transporte público a tomar precauciones y considerar vías alternas para evitar contratiempos durante sus traslados.

¿Qué ruta tendrá el transporte público?

Como parte de las medidas por el cierre vial, se implementará un desvío para el transporte público local.

Las unidades serán desviadas desde el Boulevard Leonarda Gómez Blanco hacia la Avenida Xicohténcatl y la calle A. López Mateos.

Se recomienda a quienes transiten por la zona salir con anticipación, tomar precauciones y utilizar vías alternas para llegar a sus destinos.

El cierre permanecerá relacionado con los trabajos de obra que se realizan en este tramo, por lo que conductores y usuarios del transporte público deberán considerar la modificación de sus recorridos.