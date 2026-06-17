Ricardo Gallardo Cardona mantiene una relación institucional cercana con el magisterio potosino. Como parte de ese compromiso, el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez, sostuvo una reunión con la secretaria general de la Sección 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Elizabeth Bibiana Guerrero Milán.

El encuentro tuvo como objetivo dar seguimiento a temas prioritarios para el sector educativo y reforzar el diálogo permanente en favor de las y los trabajadores de la educación en San Luis Potosí.

Gobierno de San Luis Potosí y SNTE fortalecen diálogo en favor de docentes

Durante la reunión se reiteró la disposición de ambas partes para construir acuerdos que permitan fortalecer las condiciones laborales del sector educativo, así como impulsar acciones orientadas al bienestar del magisterio, la estabilidad laboral y el fortalecimiento de los derechos de las y los docentes.

Asimismo, se destacó la continuidad de programas como las becas, seguros escolares, entrega de útiles y uniformes, acciones que contribuyen a la permanencia escolar de estudiantes en las cuatro regiones del estado.

Las autoridades estatales y la representación sindical coincidieron en mantener una coordinación permanente que facilite la atención oportuna de las necesidades del sector y permita avanzar en soluciones conjuntas.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de privilegiar el entendimiento, la colaboración institucional y el trabajo coordinado para seguir fortaleciendo el sistema educativo de San Luis Potosí y generar mejores condiciones para el magisterio potosino.