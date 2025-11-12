Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano, alertó que los ascensos aprobados para la Sedena se realizaron “a prisas” y menciona el caso del huachicol fiscal.
El pleno del Senado habría ratificado en menos de 24 horas 314 ascensos para integrantes de la Marina, Ejército y Guardia Nacional, que fueron propuestos por Claudia Sheinbaum.
El senador Luis Donaldo Colosio Riojas expuso en el pleno que el dictamen sobre los ascensos de la Sedena fue aprobado a prisas en comisiones y acusó que no se realizó un análisis detallado.
Luis Donaldo Colosio Riojas señaló que al pleno solo se le muestran los nombres, pero no los perfiles de cada candidato; dado que eso es tarea de las comisiones, cada perfil debería ser revisado a fondo.
De acuerdo con la información, las comisiones del Senado habrían revisado 314 expedientes en menos de 24 horas, lo que Luis Donaldo Colosio Riojas señala como “imposible”.
“Pero, ¿en verdad alguien cree que en menos de 24 horas las comisiones revisaron a fondo 314 expedientes?”.Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano
Durante su participación, Luis Donaldo Colosio señaló que por votar “a prisas” se “coló” una persona involucrada en el huachicol fiscal, por lo que la ratificación debe ser un auténtico ejercicio de control.
“Precisamente, por votar así el año pasado se nos coló uno de los que hoy está en prisión por huachicol fiscal. Desde el Movimiento Ciudadano sostenemos que la ratificación de ascensos debe de ser un auténtico ejercicio de control parlamentario y no un mero trámite. No somos una oficialía de partes del poder ejecutivo, somos un poder soberano”.Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de Movimiento Ciudadano