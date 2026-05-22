Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, cerró toda posibilidad al senador Saúl Monreal para que sea el candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas.

Esto en vísperas del inicio del proceso electoral para 2027 en Zacatecas, para el cual el menor de los Monreal ha reiterado su intención de participar en busca de convertirse en gobernador de la entidad.

Cae recordar que Saúl Monreal está impedido de participar por la gubernatura de Zacatecas, derivado de la Ley Antinepotismo que aprobó Morena a partir de las elecciones 2027.

Ariadna Montiel descarta candidatura a Saúl Monreal en Zacatecas; senador reitera disposición de participar en 2027

A través de sus redes sociales, Ariadna Montiel informó que este jueves 21 de mayo de 2026 sostuvo un importante encuentro con Saúl Monreal.

De acuerdo con la información, la dirigente de Morena comunicó personalmente al senador guinda que no contará con el respaldo institucional para buscar la gubernatura de Zacatecas en 2027.

Esto debido a los lineamientos que prohíben estrictamente el nepotismo electoral en Morena, toda vez que el actual mandatario estatal es su propio hermano, David Monreal.

Ariadna Montiel cierra posibilidad de candidatura a Saúl Monreal en Zacatecas (@A_MontielR / X)

Cabe recordar que la Ley Antinepotismo busca evitar la transmisión del poder entre familiares, pues es una práctica que el movimiento desea erradicar totalmente de sus procesos internos.

En la reunión, Ariadna Montiel subrayó que estas reglas estatutarias se aplicarán sin excepción en 2027 para diferenciar al partido de otros procesos electorales.

Saúl Monreal defendió previamente su derecho a participar, alegando que su trayectoria es independiente a la del actual gobernador y que cualquier persona tiene la libertad de buscar una candidatura.

Tras ser notificado de que no podrá figurar en la encuesta de definición interna, Saúl Monreal reconoció la apertura al diálogo de la dirigente de Morena, contrastándola con la falta de atención de gestiones previas.

No obstante, Saúl Monreal precisó que no declinará sus intenciones de forma inmediata, pues prefiere aguardar el desarrollo de las etapas internas.