Santiago Nieto Castillo destacó la convocatoria de más de 8 mil personas que acudieron este viernes 18 de septiembre al informe de la presidenta Claudia Sheinbaum en el estado de Querétaro.

El ahora coordinador estatal de Morena detalló que la asistencia fue la “concentración más importante de la izquierda en la entidad”.

Santiago Nieto destaca convocatoria de 8 mil personas en informe de Sheinbaum en Querétaro (Captura de pantalla)

Más de 8 mil personas acompañaron a Sheinbaum en Querétaro, destaca Santiago Nieto

Claudia Sheinbaum presentó este viernes en Querétaro los resultados de su segundo año de gobierno y abordó temas relacionados con programas sociales, salario mínimo e infraestructura.

Tras el informe de Claudia Sheinbaum, Santiago Nieto resaltó la participación de más de 8 mil simpatizantes de Morena y ciudadanos que acudieron al encuentro con la mandataria federal.

De acuerdo con la información, el evento tuvo acceso abierto al público y reunió a personas desde las primeras horas del día. La asistencia de Santiago Nieto desató atención, pues portaba pancartas.

Nieto había convocado previamente a la ciudadanía para acudir al informe de Claudia Sheinbaum, al considerar que se trataba de un ejercicio público de rendición de cuentas de gran importancia.