San Miguel de Allende se ha posicionado como la “Mejor Ciudad del Mundo” tras la Cumbre Internacional de Turismo, en donde se plantearon las tendencias globales del turismo de manera nacional e internacional.

Después de haber sido anfitrión durante los días 3, 4 y 5 de septiembre, San Miguel de Allende sigue resonando en todo el sector turístico local y mundial, es por eso que diversos destinos turísticos de México y el extranjero replicarán sus prácticas.

San Miguel de Allende es elogiado por más de 120 líderes del turismo

Tras la Cumbre Internacional de Turismo, más de 120 líderes del turismo a nivel nacional e internacional elogiaron las buenas prácticas y dinámicas diferentes del Gobierno Municipal encabezado por el presidente Mauricio Trejo, es por eso que tanto en entidades de Guanajuato, México y el extranjero replicarán estas medidas de éxito en destinos turísticos.

“12 años después, no nada más hemos sido anfitriones de muchos eventos, hoy tenemos la quinta Cumbre Internacional de Turismo. Eso habla, de que para que haya éxito en el turismo, no debe haber ocurrencias, sino que debe haber una planeación y una continuidad” Mauricio Trejo, presidente de San Miguel de Allende.

Asimismo, Trejo explicó que este logro es gracias a 12 años de seguir las estrategias y contar con la disciplina para que la economía de San Miguel de Allende siga fluyendo.

San Miguel de Allende se posiciona como el embajador de Guanajuato

Durante los tres días de la Cumbre Internacional de Turismo, los asistentes especializados fueron recibidos con un networking combinado con un cóctel de bienvenida, en donde se pudieron tocar temas como la manera para potenciar los procesos de promoción para los turistas.

Por otra parte, se dio una charla de conversatorios y análisis para generar nuevas estrategias para el turismo, tal como es el caso de San Miguel de Allende, quien habló de sus casos de éxito para poder ser replicados de manera internacional.

San Miguel de Allende se convierte en la "Mejor Ciudad del Mundo" por su turismo (corte)

Finalmente, se dio la clausura en donde la “Mejor Ciudad del Mundo” dio un tour en donde se pusieron en práctica las estrategias, y se comprobó que los productos turísticos de San Miguel de Allende son un deleite para turistas. Y fue así como este lugar se convirtió en el embajador de Guanajuato ante México y el mundo, gracias a la unión entre el Gobierno Municipal y el sector Turismo.