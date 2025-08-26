San Miguel de Allende se alista para celebrar el Grito de Independencia de 2025, decorando espacios públicos con banderas y adornos tricolores en el Centro Histórico, colonias urbanas, periferias y comunidades rurales.

El Gobierno Municipal, encabezado por Mauricio Trejo, colocarán 236 adornos y banderas en balcones, fachadas y áreas comunes, incluyendo sitios emblemáticos como el primer cuadro de la ciudad y Atotonilco.

El objetivo es que habitantes y turistas de San Miguel de Allende disfruten de una experiencia patriótica llena de orgullo y color.

San Miguel de Allende, un lugar donde se preservan las tradiciones

Laura Flores, titular de Alumbrado Público y Servicios Públicos en San Miguel de Allende, destacó que la instalación de cada adorno se realiza con esmero.

El objetivo es fortalecer las tradiciones y atender la creciente demanda ciudadana por más decoraciones patrias en las comunidades.

Con estas acciones se honra la historia y el papel de San Miguel de Allende en la Independencia de México, invitando a celebrar con orgullo y respeto el movimiento que dio libertad a la nación, preservando al mismo tiempo el valor histórico de la ciudad.