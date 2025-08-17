En San Miguel de Allende, María del Socorro González inauguró la 12.ª Feria Autosustentable de Mujeres Emprendedoras, un evento que reúne a 117 mujeres productoras y artesanas con el objetivo de impulsar su creatividad y fortalecer su empoderamiento económico.

San Miguel de Allende: Feria busca apoyar la economía local

Organizada por el Instituto Municipal de Atención a la Mujer, la feria busca apoyar la economía local y reconocer el talento de las participantes.

La regidora Briza Eugenia Calderón destacó la importancia de respaldar el trabajo de las mujeres, a quienes definió como “el mejor ejemplo de actitud y fortaleza”.

Por su parte, la directora del Instituto, María del Socorro González, agradeció la participación y reafirmó el compromiso del Gobierno Municipal de apoyar a las mujeres para su crecimiento personal y económico.

Fechas de la Feria Autosustentable de Mujeres Emprendedoras

La feria, que se lleva a cabo del 15 al 17 de agosto en la Plaza Cívica, ofrece una gran variedad de productos hechos a mano, desde prendas de vestir y artesanías de cerámica hasta alimentos orgánicos, mostrando la riqueza cultural y artesanal de la región.

El evento se consolida como una plataforma que fomenta la igualdad de género y brinda nuevas oportunidades para el desarrollo integral de las mujeres sanmiguelenses.