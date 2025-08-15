Con la inauguración del cuarto centro de datos hyperscale de ODATA en México, San Miguel de Allende refuerza su combinación de conservación del patrimonio y desarrollo tecnológico. El alcalde Mauricio Trejo destacó que estas inversiones impulsan un parque industrial responsable y sustentable, generando empleo sin comprometer recursos naturales.

Planeación estratégica y reconocimiento global

Mauricio Trejo subrayó que la llegada de ODATA es resultado de una planificación estratégica que posiciona a la ciudad en ligas globales. San Miguel de Allende fue reconocida como la mejor ciudad del mundo por Travel and Leisure y se mantiene como un municipio seguro y competitivo a nivel económico.

Infraestructura y capacidades del centro ODATA

El centro ODATA SMA01, de la empresa Aligned Data Centers, está estratégicamente ubicado cerca de Querétaro. Con 24 MW de capacidad total, integra sistemas de enfriamiento eficientes y minimiza el impacto ambiental. La primera fase de 12 MW ya opera, y la construcción generó más de 1,500 empleos locales.

Proyección económica y tecnológica

San Miguel de Allende amplía su liderazgo al combinar turismo cultural con tecnología de alto nivel, consolidándose como polo industrial y tecnológico. La operación del centro de datos impulsa nuevas oportunidades de desarrollo económico y diversificación, reforzando su posición como referente regional en innovación y sostenibilidad.