El presidente municipal de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, participó en la inauguración de la quinta Cumbre Internacional de Turismo, donde destacó que este destino turístico es un referente a nivel mundial y uno de los lugares favoritos de quienes visitan México.

El alcalde ofreció un discurso en el que señaló que toda localidad con vocación turística debe contar con una estrategia bien definida para captar visitantes, dar continuidad a sus proyectos y tener a la sostenibilidad como pilar de todas sus políticas públicas.

Mauricio Trejo inaugura Cumbre Internacional de Turismo en San Miguel de Allende (Cortesía)

El edil también agradeció la presencia de personalidades como el embajador de Portugal, Manuel Carballo, y la subsecretaria de Turismo del Gobierno Federal, Nathalie Desplas Puel.

“San Miguel de Allende hace lo que tiene que hacer para que la demanda por venir a este destino que, sin duda, no somos Pueblo Mágico pero sí somos mágicos, cada día crezca” Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

El turismo no se politiza: Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

Mauricio Trejo celebró que San Miguel de Allende sea sede de eventos de talla internacional como la Cumbre Internacional de Turismo, pero afirmó que no es casualidad que el mundo entero voltee a esta ciudad sino el resultado de años de trabajo, planeación e implementación de políticas.

Asimismo, hizo votos porque en el encuentro se hable de la importancia del turismo sostenible para no repetir los errores que se cometieron en el pasado.

En caso de mantener los principales destinos con su esencia, indicó, México seguirá creciendo y alcanzando lugares entre los países más visitados a nivel mundial.

Trejo también señaló que la actividad turística debe estar siempre por encima de colores de partido o diferencias políticas que en realidad nada importan a los visitantes y sólo ponen barreras al desarrollo.

“El turismo no se politiza. En cuestión de turismo se cierran filas con la Gobernadora, con la Presidenta de la República y todos marchamos hacia un mismo sitio” Mauricio Trejo, presidente municipal de San Miguel de Allende

Finalmente, se mostró confiado en que los asistentes a la Cumbre pasarán una gran estancia en San Miguel de Allende por la alta calidad de los servicios y trato amable de su gente.