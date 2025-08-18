Autoridades reportaron una balacera en plenas fiestas religiosas de San Miguel de Allende, Guanajuato, actos de violencia que dejaron dos personas muertas y casi dos decenas de heridos; los detalles.

De acuerdo con la información, la balacera se desató durante la madrugada de este lunes 18 de agosto, cuando asistentes de la fiesta de la Virgen de San Juan, en San Miguel de Allende, comenzaron a disparar.

La Fiscalía del estado de Guanajuato confirmó la muerte de dos personas durante las fiestas de San Miguel de Allende y aseguró que entre los heridos de la balacera se encuentran dos menores de edad.

Balacera en fiestas de San Miguel de Allende deja 2 muertos

En plena celebración de la fiesta de la Virgen de San Juan, en la colonia Infonavit Malanquin de San Miguel de Allende, se desató una balacera en donde murieron dos personas y más resultaron heridas.

Mauricio Tejo Pureco, presidente municipal de San Miguel de Allende, condenó el ataque donde murieron dos personas y prometió que se arrestará a los que “perpetraron este cobarde acto de violencia”.

Habitantes de San Miguel de Allende difundieron una carta dirigida a Libia García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, al Congreso y a la Fiscalía, que pare la violencia en el estado.

Asimismo, los vecinos de esta localidad lamentaron que la fiesta religiosa de la Virgen de San Juan se convirtiera en una escena de dolor y miedo y aseguraron que San Miguel de Allende está envuelto en violencia.

Por su parte, la gobernadora Libia García Muñoz Ledo envió sus condolencia a las familias de las víctimas y aseguró que las autoridades ya trabajan para encontrar a los responsables de la balacera en San Miguel de Allende.

San Miguel de Allende: Balacera en plenas fiestas deja 2 muertos y 17 heridos

Durante los primeros minutos de este lunes 18 de agosto se reportó una balacera en la colonia Infonavit Malanquin de San Miguel de Allende, donde murieron dos hombres y 17 personas resultaron heridas.

Los informes señalan que entre los heridos había dos menores de edad, además de que algunos de los lesionados decidieron no imponer ningún tipo de denuncia y algunos otros ya fueron dados de alta.