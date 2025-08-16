Previo al partido Puebla vs Atlético San Luis, tuvo lugar una balacera a las afueras del Estadio Cuauhtémoc, en la capital del estado de Puebla, la cual dejó un muerto y un herido.

Debido a la balacera, el partido Puebla vs San Luis (parte de la Liga BBVA) de hoy viernes 15 de agosto a las 19:00 horas fue retrasado, ya que las autoridades municipales y estatales buscaban asegurar a los asistentes.

De acuerdo con lo mencionado por la misma Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la balacera en el Estadio Cuauhtémoc, fue consecuencia de una riña entre dos grupos ajenos al partido vs. Atlético San Luis.

La tarde de este viernes 15 de agosto, previo a que comenzara el partido Puebla vs Atlético San Luis, se registró una balacera a las afueras del Estadio Cuauhtémoc.

Acorde con lo que se sabe hasta el momento es que la persona que murió por la balacera en el Estadio Cuauhtémoc es una mujer, mientras que el herido de bala es un hombre, de momento no identificados.

En consecuente, se desconoce si las víctimas de la balacera en el Estadio Cuauhtémoc formaban parte de los grupos que iniciaron el enfrentamiento o asistentes al partido Puebla vs Atlético San Luis.

Esto debido a que la balacera en el Estadio Cuauhtémoc se habría dado sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, que es una de las principales vías de acceso a la casa del Club Puebla, aunque acorde con videos, no se observaba gran actividad.

La balacera en el Estadio Cuauhtémoc provocó una intensa movilización policial además del retraso del partido Puebla vs Atlético San Luis por lo menos 10 minutos, para asegurar el bienestar de los asistentes.

Así se observa la zona del Estadio Cuauhtémoc en #Puebla, en donde se registró un enfrentamiento entre organizaciones de comerciantes ambulantes. Se reporta la muerte de una mujer. Evita la zona.

De momento se apunta que la balacera en el Estadio Cuauhtémoc habría sido el resultado de un enfrentamiento entre franeleros de Antorcha Campesina y 28 de Octubre, por los espacios de estacionamiento.

