San Luis Potosí registró indicadores laborales por encima de la media nacional durante el tercer trimestre de 2026, con una tasa de participación económica de 60.6 por ciento y una proporción de trabajo asalariado de 66.7 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Los resultados también muestran que la entidad presentó menores niveles de ocupación en el sector informal y de condiciones críticas de ocupación respecto al promedio del país, en un contexto en el que el Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, impulsa acciones para atraer inversiones y ampliar las oportunidades laborales.

San Luis Potosí supera indicadores nacionales de participación económica y empleo asalariado

De acuerdo con los resultados de la ENOE, la participación económica en San Luis Potosí alcanzó 60.6 por ciento, frente al 59.0 por ciento registrado a nivel nacional. En cuanto al trabajo asalariado, la entidad reportó 66.7 por ciento, por encima del 65.8 por ciento correspondiente al conjunto del país.

En otros indicadores, la tasa de ocupación en el sector informal se ubicó en 27.0 por ciento, mientras que el promedio nacional fue de 30.3 por ciento. Por su parte, las condiciones críticas de ocupación representaron 35.4 por ciento en San Luis Potosí, frente al 37.7 por ciento nacional.

En la zona metropolitana de San Luis Potosí, la participación económica llegó a 64.2 por ciento. La tasa de condiciones críticas de ocupación fue de 30.9 por ciento y la ocupación en el sector informal se situó en 19.0 por ciento, por debajo del 26.9 por ciento registrado en el conjunto de ciudades evaluadas.

INEGI reporta mayor participación económica y empleo asalariado en San Luis Potosí (Cortesía)

Ricardo Gallardo impulsa inversión y capacitación para generar empleos en San Luis Potosí

Entre las acciones del Gobierno estatal para fortalecer la actividad económica se encuentran las giras comerciales para atraer nuevas inversiones, así como la capacitación especializada mediante el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat).

La estrategia también contempla la formación de profesionistas de acuerdo con las necesidades de la industria y esquemas de financiamiento dirigidos a emprendedores, con el propósito de respaldar proyectos productivos y ampliar las oportunidades de empleo.

Además, la administración de Ricardo Gallardo Cardona considera la modernización de la infraestructura carretera y urbana, junto con acciones en materia de seguridad pública, como parte de las condiciones que busca ofrecer para facilitar la llegada de nuevas empresas y la expansión de las ya establecidas.

Con estas acciones, el Gobierno estatal plantea fortalecer las actividades productivas y generar oportunidades laborales para las familias potosinas.