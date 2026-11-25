En el marco de la conmemoración del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, expresó su reconocimiento a las mujeres potosinas que contribuyen diariamente a construir un mejor estado con su talento, capacidad, esfuerzo y determinación.

El mandatario estatal destacó que, dentro de su gabinete, más de 10 dependencias y organismos de la administración pública estatal cuentan con mujeres al frente de áreas estratégicas, cuya participación en la toma de decisiones y en el servicio público resulta fundamental para el desarrollo y bienestar de las familias de la entidad.

Ricardo Gallardo destaca papel de mujeres potosinas (cortesía )

Durante la jornada, el gobernador Ricardo Gallardo reconoció especialmente a las mujeres de las cuatro regiones del estado, incluyendo a trabajadoras, profesionistas, empresarias, emprendedoras, comerciantes, estudiantes, deportistas, mujeres del campo, de los pueblos originarios y a quienes realizan labores del hogar y de cuidados.

Ricardo Gallardo destaca papel de mujeres potosinas (cortesía )

De manera particular, resaltó la labor de quienes integran los cuerpos de seguridad, señalando que con preparación, inteligencia, estrategia y vocación de servicio desempeñan responsabilidades desde los más altos rangos de mando hasta las tareas operativas, enfrentando diariamente situaciones de riesgo y amenazas contra la tranquilidad de las familias potosinas.

Avances institucionales e igualdad sustantiva en San Luis Potosí

Desde el inicio de la actual administración, el Gobierno del Estado asumió el compromiso de garantizar mayores oportunidades, igualdad sustantiva y una vida libre de violencia para todas las mujeres. Uno de los avances institucionales más relevantes ha sido la creación de la Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva (Semujeres), tras elevar a rango de Secretaría la institución encargada de atender sus derechos, lo que permitió impulsar una política transversal con la participación de toda la estructura gubernamental.

Las mujeres potosinas hoy viven con seguridad, libertad, respeto y las mismas oportunidades para alcanzar sus sueños, nuestro reconocimiento debe traducirse todos los días en acciones, derechos y espacios de participación; queremos un San Luis Potosí donde ninguna mujer tenga limitaciones, donde ninguna niña vea dificultades en sus aspiraciones y donde todas puedan construir el futuro que desean para ellas y sus familias. Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí

Ricardo Gallardo destaca papel de mujeres potosinas (cortesía )

Participación femenina en áreas estratégicas del gabinete estatal

El gobernador Gallardo Cardona destacó el liderazgo femenino en diversas áreas estratégicas de la administración pública, entre las que se encuentran la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam), el Centro de Negocios Potosí (CNP), el Instituto de Capacitación para el Trabajo (Icat), la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) y la Secretaría de Finanzas (Sefin), además de organismos de asistencia social y acceso a la justicia. Asimismo, reconoció a las servidoras públicas que aportan su experiencia, conocimiento y capacidad desde áreas directivas, administrativas, operativas y de atención ciudadana.

Ricardo Gallardo destaca papel de mujeres potosinas (cortesía )

El gobernador de San Luis Potosí aseguró que su administración mantiene una política integral de atención a las mujeres a través de programas de salud gratuita, apoyos sociales, capacitación laboral, oportunidades educativas, atención psicológica, acompañamiento jurídico y mecanismos de prevención y atención de las violencias, con el objetivo de generar condiciones de igualdad, autonomía económica y bienestar.