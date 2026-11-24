El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció que este 25 de noviembre se realizará el pago de pensiones en San Luis Potosí y el aguinaldo completo correspondiente al ejercicio 2026 a jubilados y pensionados del Gobierno Estatal, mediante una inversión de 920 millones de pesos.

El mandatario informó que ambos conceptos serán cubiertos en una sola exhibición, con lo que su administración busca garantizar el cumplimiento de estas obligaciones y brindar certeza económica a quienes dedicaron años de servicio a las instituciones públicas del estado.

El anuncio contempla el pago mensual íntegro de las pensiones y el aguinaldo 2026 para pensionados, de acuerdo con lo informado por el Gobierno estatal.

Ricardo Gallardo anuncia pago de pensiones y aguinaldo

Pago de pensiones y aguinaldos será el 25 de noviembre

El gobernador Ricardo Gallardo destacó que el pago de pensiones y aguinaldos 2026 se realizará como resultado de una administración responsable de los recursos públicos, al mantener entre sus prioridades el cumplimiento de los compromisos laborales y la protección de los derechos adquiridos por las y los trabajadores jubilados y pensionados.

El gobernador señaló que su administración ha trabajado para atender rezagos heredados de gobiernos anteriores, particularmente aquellos relacionados con las obligaciones hacia quienes entregaron su vida al servicio público.

De acuerdo con el mandatario, el desembolso de 920 millones de pesos refleja la importancia de una planeación presupuestaria que permite atender oportunamente las obligaciones del Estado y dar prioridad al uso responsable y transparente de los recursos públicos.

Ricardo Gallardo anuncia pago de pensiones y aguinaldo (cortesía )

Gobierno de San Luis Potosí busca dar certeza económica a pensionados

El Gobierno de San Luis Potosí reiteró que continuará trabajando con responsabilidad, justicia y disciplina financiera para garantizar el respeto a los derechos de las y los pensionados.

Con el pago de aguinaldo a pensionados y las mensualidades correspondientes, la administración estatal busca brindar estabilidad económica a las familias que dependen de estas prestaciones.

El anuncio contempla a los jubilados de San Luis Potosí y demás pensionados del Gobierno Estatal, quienes recibirán sus prestaciones en una sola exhibición este miércoles 25 de noviembre.

El pago de pensiones el 25 de noviembre y el aguinaldo completo de 2026 forman parte de las obligaciones laborales que, según el gobernador, su administración atenderá con disciplina financiera.