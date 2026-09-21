Ricardo Gallardo Cardona refrendó su compromiso con la regulación del uso de celulares y pantallas en educación básica, luego de que la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) participara en la Tercera Reunión Nacional Plenaria Extraordinaria de la CONAEDU.

Durante el encuentro se estableció una ruta nacional para regular el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en los planteles educativos. En este marco, San Luis Potosí destacó como una de las entidades que ya había colocado el tema en su agenda educativa.

San Luis Potosí avanza en regulación de celulares para educación básica

Deysi Maribel López Sierra, titular de la SEGE, participó en los trabajos y en la toma de acuerdos de la CONAEDU, donde destacó que San Luis Potosí ya había abordado la regulación del uso de dispositivos electrónicos en las escuelas.

La funcionaria señaló que esta postura coincide con la política planteada por el Gobierno Federal para generar mejores condiciones de aprendizaje y convivencia en los planteles educativos.

Como parte de los acuerdos nacionales, se plantea restringir el uso de teléfonos celulares durante la jornada escolar en primaria y secundaria. Para educación media superior y superior, cada autoridad educativa establecerá los criterios correspondientes y se exhortará a evitar el uso de estos dispositivos durante las clases.

Ricardo Gallardo impulsa regulación de celulares en escuelas de San Luis Potosí (Cortesía)

Ricardo Gallardo impulsa regulación de celulares y pantallas en escuelas

La propuesta impulsada por Ricardo Gallardo Cardona para regular el uso de celulares y pantallas en educación básica se encuentra en el proceso de análisis correspondiente en el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

El planteamiento busca generar entornos educativos con mayor concentración, convivencia responsable y aprovechamiento académico, en coincidencia con la ruta nacional acordada por las autoridades educativas.

Además, dentro de los criterios planteados se contempla privilegiar el uso de computadoras y tabletas exclusivamente con fines pedagógicos, como herramientas destinadas al aprendizaje.

Con estas acciones, el Gobierno de San Luis Potosí mantiene una política educativa enfocada en el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en coordinación con los acuerdos establecidos a nivel nacional.