De acuerdo con el reporte de Mediciones Trimestrales de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones por Entidad Federativa (MTPTREF), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), San Luis Potosí se posicionó en el noveno lugar entre los 32 estados del país con mayores alzas salariales en el último trimestre del 2025.

Dicho documento señaló que el dinero destinado al pago de los asalariados creció un 7.5 por ciento en los últimos tres meses del 2025 y acumuló un aumento general de 4.9 por ciento en todo ese año. Este incremento en las remuneraciones coloca al estado como uno de los que registraron las mayores alzas en todo el país, superando la media nacional que se ubicó en 5.2 puntos porcentuales.

El pago a los asalariados potosinos creció un 7.5 por ciento, gracias a políticas laborales. (cortes)

Incremento de remuneraciones es reflejo de las políticas establecidas

Este avance es reflejo directo de las políticas económicas y laborales impulsadas por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, quien centró su gestión en generar un entorno de prosperidad compartida a través de la atracción de inversiones globales de alto valor, promoción industrial y el fortalecimiento de la infraestructura productiva en las cuatro regiones del estado.

Asimismo, la actual administración ha mantenido una coordinación estrecha y permanente con los sectores empresariales y sindicales para fomentar la concertación laboral, incentivar la mejora continua de las percepciones salariales y garantizar la justicia en los centros de trabajo.

Por lo que al priorizar el bienestar social y la competitividad regional, San Luis Potosí mantiene un rumbo económico sólido y se posiciona a la vanguardia en el crecimiento del dinero que llega a los hogares potosinos.