El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, impulsa el desarrollo económico de la entidad, que se posiciona dentro de las 10 con mayor productividad laboral en el país, al registrar 251 pesos por hora trabajada durante el último trimestre de 2025.

De acuerdo con la plataforma México, ¿Cómo vamos?, esta cifra supera la media nacional de 218 pesos, lo que representa hasta 33 pesos más por hora para las y los trabajadores potosinos.

Este desempeño refleja mejores condiciones laborales, mayor poder adquisitivo y consolida al estado como un destino atractivo para la inversión nacional e internacional.

San Luis Potosí destaca en productividad y se posiciona entre los 10 primeros. (Cortesía)

San Luis Potosí supera media nacional y fortalece su competitividad

El avance en productividad es resultado de una política económica enfocada en la inversión, generación de empleo bien remunerado y fortalecimiento del mercado interno.

Estos factores han permitido que empresas nacionales e internacionales encuentren en el estado un entorno confiable, con estabilidad social y condiciones favorables para su crecimiento.

Además, el desarrollo de infraestructura estratégica ha sido clave para este crecimiento. La modernización de vialidades urbanas y carreteras permite:

Reducir tiempos de traslado hacia zonas industriales

Mejorar la conectividad con estados vecinos

Optimizar la logística de insumos y productos

Estas acciones fortalecen la competitividad de San Luis Potosí en mercados nacionales e internacionales, consolidando su papel como uno de los polos económicos más relevantes del país.