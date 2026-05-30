Con una aprobación de 65.1 por ciento, Ricardo Gallardo Cardona se posicionó como el gobernador mejor evaluado de México en el más reciente estudio nacional de aprobación de mandatarios estatales realizado por FactoMétrica.

De acuerdo con el Ranking Nacional de Gobernadores correspondiente a mayo de 2026, el mandatario potosino encabezó la lista nacional, superando a Samuel García, gobernador de Nuevo León, quien obtuvo 64.5 por ciento de aprobación, y a Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, con 63.3 por ciento.

FactoMétrica coloca a Ricardo Gallardo como el mejor gobernador de México. (Cortesía)

Ricardo Gallardo lidera aprobación ciudadana entre los gobernadores del país

El estudio de FactoMétrica evalúa el desempeño de los gobiernos estatales en temas prioritarios para la ciudadanía, entre ellos el combate a la inseguridad, la transparencia, el combate a la corrupción y la percepción sobre la gestión gubernamental.

La primera posición alcanzada por Ricardo Gallardo refleja el respaldo ciudadano a las políticas públicas impulsadas por su administración, enfocadas en fortalecer el desarrollo social, la infraestructura, la movilidad, la seguridad y el bienestar de las familias potosinas.

Los resultados también confirman que San Luis Potosí mantiene una tendencia positiva en la percepción ciudadana sobre el desempeño de su gobierno, consolidándose como una de las entidades con mayores niveles de confianza hacia sus autoridades estatales.