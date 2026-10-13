Automotive Connection Potosí 2026 proyecta generar más de 100 millones de dólares en oportunidades comerciales y reunir a más de 500 proveedores calificados, con el objetivo de ampliar las cadenas de suministro y fortalecer los vínculos empresariales de la industria automotriz en San Luis Potosí.

El encuentro se realizará los días 11 y 12 de noviembre en el Centro de Negocios Potosí (CNP), donde se prevé concretar mil 500 citas de negocios entre compañías compradoras y proveedoras interesadas en establecer relaciones comerciales y explorar nuevas oportunidades de crecimiento.

La presentación estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), en coordinación con el Clúster Automotriz de San Luis Potosí, como parte de las acciones para impulsar la vinculación empresarial y ampliar la participación de compañías locales en las cadenas de suministro del sector.

Automotive Connection Potosí busca ampliar oportunidades para proveedores automotrices

El titular de la Sedeco, Mario García Valdez, destacó que Automotive Connection Potosí representa una plataforma para que las empresas locales accedan a mercados de mayor valor agregado, establezcan relaciones comerciales y participen en el desarrollo de una de las industrias relevantes para la economía potosina.

La participación estimada de más de 500 proveedores calificados y la programación de mil 500 citas empresariales buscan facilitar el contacto entre compañías compradoras y proveedoras, así como identificar posibilidades de colaboración y nuevos negocios.

Durante la presentación, representantes de la industria automotriz señalaron la importancia de contar con espacios de vinculación que favorezcan la integración de proveedores potosinos, la llegada de nuevas inversiones y la generación de oportunidades de desarrollo económico en el estado.

San Luis Potosí apuesta por la vinculación y el crecimiento industrial

La realización de Automotive Connection Potosí 2026 forma parte de los esfuerzos de la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para impulsar el desarrollo industrial y automotriz de San Luis Potosí.

A través de este encuentro, las empresas participantes podrán establecer contactos comerciales y explorar oportunidades para integrarse a las cadenas de suministro, en un espacio que busca conectar las necesidades de compra de la industria con la oferta de proveedores.

Con una proyección superior a 100 millones de dólares en oportunidades comerciales, el evento busca fortalecer la relación entre las compañías del sector y ampliar las posibilidades de negocio para las empresas instaladas en la entidad.