San Luis Potosí se colocó en el quinto lugar nacional en producción de huevo durante 2025, con un total de 142 mil 820.88 toneladas, de acuerdo con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). El municipio de Vanegas concentró la mayor parte del volumen estatal, con el 96 por ciento de la producción.

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, informó que también destacan los municipios de Rioverde y Matehuala, aunque con una participación menor en la actividad productiva. Tamasopo y Salinas también forman parte de los municipios productores de huevo en la entidad.

Vanegas concentra 96% de la producción de huevo en San Luis Potosí

De acuerdo con los indicadores del SIAP, Vanegas aportó el 96 por ciento de la producción estatal de huevo durante 2025. En segundo lugar se ubicó Rioverde, con el 1.21 por ciento, seguido de Matehuala, que registró el 0.59 por ciento.

Estas cifras permiten identificar la distribución territorial de la producción y conocer la participación de los municipios en esta actividad agropecuaria. La información también sirve como referencia para elaborar diagnósticos y programas relacionados con las necesidades alimentarias de la población.

San Luis Potosí mantiene programas de apoyo alimentario

En este contexto, el Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene programas de apoyo alimentario mediante la entrega gratuita de despensas y paquetes de huevo a familias potosinas.

Estas acciones forman parte de los apoyos dirigidos a la población, mientras que los indicadores de producción permiten conocer el comportamiento de esta actividad en el estado y su distribución entre los municipios.

Con una producción superior a las 142 mil toneladas de huevo en 2025, San Luis Potosí se ubicó entre las entidades con mayor volumen de producción nacional, de acuerdo con las cifras reportadas por el SIAP.