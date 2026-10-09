San Luis Potosí se ubicó en el sexto lugar nacional en crecimiento mensual de la actividad industrial, con un incremento de 1.6 por ciento en junio de 2026 respecto a mayo, de acuerdo con el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF), publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Con este resultado, la entidad se colocó detrás de Tamaulipas, Oaxaca, Quintana Roo, Guanajuato y Yucatán, estados que registraron los mayores avances mensuales. Las cifras muestran el comportamiento de la actividad industrial potosina durante el periodo de referencia.

El desempeño mensual estuvo impulsado principalmente por las industrias manufactureras, mientras que la minería estatal mantuvo un comportamiento estable, de acuerdo con la información difundida por el Gobierno de San Luis Potosí.

San Luis Potosí registra crecimiento anual en manufactura

En la comparación con junio de 2025, la industria manufacturera de San Luis Potosí creció 1.6 por ciento anual. Sin embargo, otros sectores registraron variaciones negativas durante el mismo periodo.

De acuerdo con las cifras del INEGI, la construcción presentó una caída de 5.6 por ciento, mientras que la generación y el suministro de energía eléctrica, agua y gas disminuyeron 6.8 por ciento. Por su parte, la minería registró una variación de -4.5 por ciento.

Estos resultados reflejan diferencias en el comportamiento de las actividades que integran el sector industrial de la entidad. Mientras la manufactura reportó un avance anual, la construcción, la energía y la minería enfrentaron retrocesos en la comparación con el mismo mes del año anterior.

Ricardo Gallardo busca fortalecer la actividad industrial en las cuatro regiones

El Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, mantiene como objetivo fortalecer la capacidad productiva y la competitividad industrial en las cuatro regiones del estado, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades estatales y el sector productivo mantienen el enfoque en consolidar las capacidades de las empresas y ampliar las condiciones para impulsar el desarrollo económico, así como aprovechar oportunidades de inversión y generación de empleos.

El comportamiento de la actividad industrial en los próximos meses permitirá observar la evolución de los distintos sectores productivos y sus aportaciones a la economía potosina.