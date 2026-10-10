San Luis Potosí mantiene espacios de análisis y colaboración entre los sectores público, empresarial, científico y logístico para identificar nuevas oportunidades de desarrollo industrial y aprovechar las capacidades productivas de la entidad, así como su posición en los mercados nacionales e internacionales.

Expo Potosí Industrial 2026 (cortesía )

Durante el panel “México como Plataforma Industrial Global”, realizado en la Expo Potosí Industrial 2026, especialistas y representantes de distintos sectores analizaron los principales factores que intervienen en la competitividad de México y San Luis Potosí.

Innovación y conectividad, claves para la competitividad industrial

Entre los temas abordados durante el encuentro destacaron la certeza jurídica, la innovación, la conectividad logística, la vinculación entre instituciones educativas y la industria, la formación de talento y el desarrollo de proveedores locales.

Expo Potosí Industrial 2026 (cortesía )

Estos factores forman parte de la agenda económica del Gobierno del Estado, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, para identificar oportunidades que contribuyan al desarrollo industrial de San Luis Potosí.

Sedeco destaca capacidades productivas de San Luis Potosí

El secretario de Desarrollo Económico de San Luis Potosí, Mario García Valdez, destacó que la entidad cuenta con una comunidad empresarial consolidada, instituciones científicas de relevancia nacional y disposición institucional para acompañar proyectos de desarrollo económico.

Expo Potosí Industrial 2026 (cortesía )

El análisis realizado en la Expo Potosí Industrial 2026 reunió distintas perspectivas sobre los elementos que pueden fortalecer la competitividad de la entidad y ampliar sus oportunidades de participación en el mercado nacional e internacional.