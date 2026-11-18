San Luis Potosí reportó una disminución del 77 por ciento en homicidios dolosos, cifra destacada durante la XXXII Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Secretarías de Seguridad Pública, encabezada por el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

En el encuentro, celebrado en la CDMX, participó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC), Jesús Juárez Hernández, donde también se presentó una reducción del 47 por ciento en la región Noreste.

De acuerdo con las cifras expuestas durante la reunión, estos resultados forman parte de los avances reportados en materia de seguridad en San Luis Potosí y de la coordinación entre las corporaciones de los distintos órdenes de Gobierno.

Revisan resultados de seguridad y estrategias para 2027

La XXXII Asamblea Plenaria reunió a titulares de seguridad de las entidades federativas para analizar los avances nacionales y las acciones previstas para 2027.

Entre los temas abordados estuvieron la profesionalización y certificación policial, la prevención del delito, la protección a víctimas, el combate a la corrupción y el fortalecimiento del intercambio de información e inteligencia.

Durante la sesión se destacó la reducción de homicidios dolosos en SLP, así como la reducción del 47 por ciento en la región Noreste, indicadores presentados en el marco de la coordinación nacional en materia de seguridad.

Jesús Juárez Hernández destaca coordinación entre entidades

Tras su participación, el titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández señaló la importancia de fortalecer el trabajo conjunto entre los estados, particularmente en regiones estratégicas para el desarrollo logístico, comercial e industrial del país.

El funcionario también resaltó la necesidad de mantener la capacitación de los cuerpos policiales, impulsar el intercambio de inteligencia y promover la participación ciudadana mediante la denuncia.

La participación del titular de la SSPC se enmarca en la política de seguridad del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y en los mecanismos de colaboración con el Gobierno de México.

SSPC refrenda coordinación nacional en materia de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de SLP reiteró su vinculación con las instituciones federales y las autoridades de las demás entidades para dar continuidad a las acciones conjuntas.

El titular de la SSPC, Jesús Juárez Hernández refrendó el compromiso de fortalecer las capacidades policiales y mantener las estrategias de seguridad para 2027, con el propósito de dar continuidad a los resultados reportados y contribuir a la tranquilidad de las familias potosinas.

El funcionario también destacó la importancia de la coordinación nacional en materia de seguridad con el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum y las instituciones encargadas de esta labor en el país.