El Gobierno de San Luis Potosí busca ampliar sus vínculos económicos con Irlanda y atraer nuevas inversiones de empresas de ese país interesadas en desarrollar proyectos productivos en la entidad, como parte de la estrategia económica impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Para avanzar en este acercamiento, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) sostuvo una reunión de trabajo con el embajador de Irlanda en México, Ruairí de Búrca, en la que se analizaron oportunidades para incrementar la presencia empresarial irlandesa y fortalecer el intercambio comercial entre México y la Unión Europea.

San Luis Potosí analiza atraer empresas irlandesas y ampliar inversiones

Durante el encuentro, el diplomático manifestó el interés de Irlanda por ampliar sus inversiones en San Luis Potosí. También destacó las condiciones que ofrece el estado para recibir capital internacional, entre ellas la estabilidad de las políticas públicas, el diálogo institucional y la paz laboral.

La reunión permitió revisar las posibilidades de que empresas irlandesas conozcan directamente las ventajas competitivas de la entidad, con miras a evaluar el establecimiento de nuevas operaciones o la ampliación de las que ya pudieran tener presencia en el territorio potosino.

San Luis Potosí y el embajador de Irlanda exploran oportunidades de inversión (Cortesía )

Como parte del acercamiento, representantes de la Sedeco y el embajador irlandés analizaron las oportunidades comerciales derivadas de las relaciones entre México y la Unión Europea.

El diálogo también abordó las posibilidades de impulsar el desarrollo industrial y generar nuevas oportunidades económicas mediante proyectos empresariales e intercambio comercial.

Con este encuentro, San Luis Potosí busca ampliar su relación económica con Irlanda y promover las condiciones del estado ante compañías interesadas en invertir y desarrollar actividades productivas en la entidad.