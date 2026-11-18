Debido a su su presunta participación en la agresión contra la Guardia Civil en San Luis Potosí, la Fiscalía General del Estado (FGESLP) detuvo a un elemento de la policía municipal capitalina.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, el agente de nombre Moisés “N” es señalado por haber intervenido en el ataque que se registró el pasado 4 de noviembre.

Cabe destacar que el ataque ocurrido en el bulevar Río Santiago, dejó una persona muerta.

Detienen a policía municipal acusado de participar en ataque contra Guardia Civil de San Luis Potosí

El 4 de noviembre de 2026, la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí llevó a cabo un operativo en el bulevar Río Santiago que derivó en la detención de dos personas.

Durante las acciones se desató un enfrentamiento armado luego de que sujetos a bordo de un automóvil intentaron escapar de un punto de revisión y dispararon contra los elementos.

Por los hechos se inició una investigación que permitió la detención de un individuo llamado Moisés “N”, identificado como policía municipal de San Luis Potosí.

Sobre lo ocurrido, la fiscalía informó que el policía municipal es señalado como uno de los que participaron en el ataque contra la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí.

Violencia en México (Cuartoscuro / Adolfo Vladimir)

Debido a lo anterior, autoridades judiciales emitieron una orden de aprehensión contra el individuo por el presunto delito de ataque peligroso en concurso real con daño en las cosas.

Ante la captura del policía, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana municipal aclaró que el elemento no ocupaba un cargo de mando y llevaba días sin presentarse a laborar.

Así fue el ataque contra la Guardia Civil Estatal de San Luis Potosí

En seguimiento a un presunto objetivo criminal procedente del norte del país, elementos de la Guardia Civil Estatal marcaron el alto a un sujeto identificado por cámaras del C5i2.

No obstante, el hombre que viajaba junto a otros sujetos opuso resistencia y disparó contra los agentes, quienes repelieron la agresión e hirieron al atacante que murió horas después.

Se dio a conocer que el presunto delincuente fallecido durante el enfrentamiento respondía al nombre de Óscar, alias “El Cepi” o “El Padrino”.

La investigación que se inició por el enfrentamiento permitió la detención del policía municipal por su presunta participación en la agresión contra los elementos estatales.