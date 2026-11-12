El Gobierno estatal, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, destacó que San Luis Potosí alcanzó el segundo lugar nacional en el crecimiento de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como en el suministro de agua y gas natural por ductos, al registrar un incremento anual de 17.6 por ciento en julio de 2026.

De acuerdo con el INEGI, el resultado se encuentra por encima del promedio nacional, que fue de 0.7 por ciento, según el Indicador Mensual de la Actividad Industrial por Entidad Federativa (IMAIEF).

El Gobierno de San Luis Potosí atribuyó este desempeño al impulso de las actividades productivas, las políticas de desarrollo económico y los proyectos de infraestructura implementados durante la administración.

Crecimiento en electricidad, agua y gas en San Luis Potosí (cortesía)

San Luis Potosí supera el promedio nacional en electricidad, agua y gas

La titular del Consejo Estatal de Población (Coespo), Mayra Edith Velázquez Loera, destacó que el crecimiento registrado en las actividades relacionadas con electricidad, agua y gas supera el promedio nacional.

La funcionaria, el resultado está relacionado con las políticas de desarrollo económico e infraestructura del Gobierno estatal. De esta forma, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), la administración ha concretado alrededor de 9 mil 500 millones de dólares en inversión privada durante el gobierno de Ricardo Gallardo.

La instalación y expansión de empresas manufactureras, automotrices y de autopartes ha incrementado la demanda de servicios de agua, electricidad y gas, según la información estatal.

Crecimiento en electricidad, agua y gas en San Luis Potosí (cortesía)

Inversión privada impulsa la demanda de servicios industriales

El Gobierno de San Luis Potosí también informó que la instalación de mesas de coordinación interinstitucional entre la Sedeco, la Secretaría de Finanzas (Sefin) y la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental (Segam) ha permitido agilizar trámites para el establecimiento de parques industriales y nuevas naves. Con ello, se busca acelerar la contratación de suministros de gas natural y energía eléctrica para los nuevos proyectos.

Estas acciones forman parte de las condiciones que, de acuerdo con la administración estatal, han acompañado el crecimiento de la actividad industrial en San Luis Potosí.

Crecimiento en electricidad, agua y gas en San Luis Potosí (cortesía)

Infraestructura hidráulica abastece a empresas de la Zona Industrial

En materia de agua, el estado mantiene en operación infraestructura hidráulica considerada crítica para las actividades industriales, a través de la Comisión Estatal del Agua (CEA).

Entre las instalaciones se encuentran los pozos ubicados en los ejes 128, 132 y 134 de la Zona Industrial de San Luis Potosí, que aportan un caudal de 72 litros por segundo para abastecer a más de 400 empresas y comercios.

Crecimiento en electricidad, agua y gas en San Luis Potosí (cortesía)

Gobierno estatal facilita la ampliación de redes de gas natural

En cuanto al suministro de gas, la información estatal señala que el Gobierno no construye gasoductos troncales ni centrales eléctricas, pero participa como facilitador territorial y gestor ante operadores privados y federales.

En ese sentido, promueve y facilita derechos de vía y permisos locales para que las empresas distribuidoras amplíen sus redes de ductos hacia nuevos proyectos industriales y residenciales. Estas redes se conectan con los cinco corredores gasíferos que atraviesan la entidad.

El crecimiento anual de 17.6 por ciento reportado por el INEGI en julio de 2026 coloca a San Luis Potosí entre las entidades con mayor avance en las actividades relacionadas con electricidad, agua y gas.