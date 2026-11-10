San Luis Potosí registró mil 961 nuevos empleos formales durante octubre de 2026, con lo que alcanzó un total de 488 mil 388 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

La cifra representa un crecimiento mensual de 0.40 por ciento. Además, la entidad acumula 10 mil 156 nuevos puestos laborales respecto al cierre de diciembre de 2025, de acuerdo con los datos reportados por la dependencia estatal.

Ricardo Gallardo acumula 31 mil nuevos empleos formales en San Luis Potosí. (Cortesía)

San Luis Potosí suma más de 10 mil empleos formales en 2026

La STPS detalló que, en comparación con octubre de 2025, San Luis Potosí cuenta con mil 888 empleos adicionales. Este resultado se suma al incremento registrado durante los primeros diez meses de 2026.

La dependencia también informó que, durante la administración del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, se han generado 31 mil 416 nuevos empleos afiliados al IMSS.

De acuerdo con el Gobierno estatal, estas cifras están relacionadas con la actividad económica y la coordinación con los sectores productivos de San Luis Potosí. Estas acciones se realizarán a través del Servicio Nacional de Empleo (SNE), mediante el acercamiento de vacantes y opciones de trabajo para las familias potosinas.

Con los resultados de octubre, San Luis Potosí alcanzó 488 mil 388 trabajadores registrados ante el IMSS y mantiene un acumulado de 10 mil 156 nuevos puestos formales durante 2026.