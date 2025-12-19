Con el objetivo de reforzar la seguridad del Estado, el gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, anunció una inversión histórica de más de 235 millones de pesos para aumentar el salario para elementos de la Guardia Civil Estatal, custodios y personal operativo y administrativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE).

Gobierno de SLP reconoce el trabajo de policías con mejores condiciones

En el marco del Día del Policía, el mandatario estatal informó que los agentes recibirán un aumento de entre 3 mil y 5 mil pesos mensuales a su salario base; esta medida busca reconocer el esfuerzo, compromiso y valentía de quienes diariamente trabajan como elementos de seguridad.

San Luis Potosí apuesta por policías mejor pagados y más capacitados (Cortesía)

Gallardo Cardona destacó que dignificar la labor policial es clave para mantener a San Luis Potosí entre las entidades con mejores indicadores de seguridad a nivel nacional, además de ofrecer sueldos competitivos que fortalezcan la profesionalización y permanencia de los elementos.

Durante el evento, el mandatario hizo la entrega de reconocimientos y bonos al mérito policiaco, reconociendo a los elementos más destacados del 2025, resaltando los resultados obtenidos en la reducción de delitos de alto impacto en 59 municipios de SLP.

Asimismo, se contempla la adquisición de más patrullas, equipamiento táctico y tecnología, con el objetivo de seguir fortaleciendo la capacidad operativa de las corporaciones de seguridad.

Finalmente, Ricardo Gallardo afirmó que su administración continuará apostando por una política de seguridad integral que priorice el bienestar de los policías, al considerar que proteger a quienes cuidan a la ciudadanía es fundamental para preservar la paz social en San Luis Potosí.