El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, dio a conocer que con el objetivo de fortalecer la movilidad sin límites en las cuatro regiones y mejorar la calidad de vida en la población, se han invertido más de 24 mil millones de pesos, además de 5 mil millones más para el 2026.

San Luis Potosí apuesta por la movilidad sin límites

Durante el evento, el mandatario destacó proyectos claves como la ampliación y modernización de la carretera Villa de Arista–Moctezuma y la supercarretera Ahualulco–Zacatecas, que benefician a más de medio millón de habitantes. Así como la construcción de los puentes vehiculares en Eje 122, Coronel Romero y Circuito Potosí, y la rehabilitación de caminos en las cuatro regiones.

Por otra parte, destacó que el gobierno ha puesto atención en plazas y unidades deportivas en Tierra Nueva, Villa de Pozos, Real de Catorce y Tanquián de Escobedo, además de las inversiones históricas realizadas en espacios deportivos de Tierra Nueva y Moctezuma y el refugio y hospital Huellitas en Soledad de Graciano Sánchez, que brinda apoyo a más de 500 animales.

San Luis Potosí realiza inversión histórica en infraestructura de movilidad y conectividad (Cortesía)

Gallardo Cardona enfatizó que durante cuatro años de gobierno han realizado acciones de atención de incidencias, limpieza de caminos y reparaciones en 5 mil 712 kilómetros de carretera.

Además, detalló que el estado ha reforzado la conectividad con la construcción de la autopista a Matehuala, cuya inversión privada supera los 22 mil millones de pesos, y la modernización de la carretera Huejutla–Tamazunchale, que se realiza con inversión federal.

San Luis Potosí realiza inversión histórica en infraestructura de movilidad y conectividad (Cortesía)

Con estos proyectos estratégicos, el gobierno de San Luis Potosí refrenda su compromiso de impulsar el desarrollo social y económico del estado, con el objetivo de beneficiar a miles de potosinas y potosinos.