Con el objetivo de fortalecer los derechos de los pueblos originarios, Ricardo Gallardo Cardona, gobernador de San Luis Potosí, ha realizado una inversión de 246 millones de pesos durante sus cuatro años de gobierno.

San Luis Potosí se compromete con los pueblos originarios

El mandatario señaló que esta inversión se ha destinado:

Protección de derechos

Programas sociales

Infraestructura

Capacitación

Economía

Justicia

Salvaguarda de territorios, sitios sagrados y medio ambiente

Por otra parte, la educación bilingüe e intercultural ha beneficiado a más de 28 mil niñas y niños. Mientras que el programa Potosí para la Educación ha ayudado a 41 mil estudiantes con útiles y calzado.

San Luis Potosí reafirma su compromiso en garantizar una vida digna a los pueblos originarios (Cortesía)

Asimismo, se dio a conocer que se realizó la entrega de 7 mil 85 tinacos, además de la mejora de mil 128 kilómetros de caminos, lo que ha beneficiado a más de 221 mil personas. Al mismo tiempo se otorgaron 682 financiamientos y capacitaciones a mil 165 artesanas y emprendedoras.

El gobierno de San Luis Potosí brindó asesoría a 24 ayuntamientos, mientras que 308 comunidades participaron en la consulta del Plan Estatal de Desarrollo.

En materia de salud, la Clínica Rosa atendió a 6 mil 153 habitantes, se entregaron 55 mil 991 apoyos, mil 138 apoyos económicos a familias y más de 255 mil raciones escolares.

Con estas estrategias, el gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, reafirma su compromiso en mantener políticas públicas para todas y todos los ciudadanos.