San Luis Potosí redujo a 8.7 por ciento la población ocupada que busca trabajar más horas para completar sus ingresos, entre julio y septiembre de 2026, de acuerdo con la encuesta trimestral del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), informó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

El resultado representa una disminución frente al 10.5 por ciento registrado durante el segundo trimestre del año y al 15.3 por ciento reportado en el mismo periodo de 2025. La subocupación se presenta cuando una persona tiene empleo, pero necesita y tiene disponibilidad para trabajar más horas para complementar sus ingresos.

STPS reporta disminución de la subocupación laboral en San Luis Potosí

De acuerdo con los datos del INEGI, durante el tercer trimestre de 2026 el desempleo abierto en San Luis Potosí se mantuvo en 3.2 por ciento, prácticamente sin cambios respecto al mismo periodo del año anterior.

En contraste, el empleo informal representó el 55.7 por ciento de la población ocupada. Este indicador registró un ligero incremento frente al trimestre previo, aunque se ubicó 1.2 puntos porcentuales por debajo del nivel reportado un año antes.

La STPS señaló que la reducción de la subocupación refleja un cambio en las condiciones laborales de la población, al disminuir la proporción de trabajadores que necesitan buscar jornadas adicionales para completar sus ingresos.

San Luis Potosí suma empleos formales y reduce la subocupación. (Cortesía)

San Luis Potosí alcanza 488 mil empleos formales al cierre de octubre

En materia de empleo formal, los registros mensuales de afiliación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportaron que San Luis Potosí alcanzó 488 mil 388 puestos de trabajo al cierre de octubre de 2026.

Para mantener esta tendencia, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) anunciaron que reforzarán la vinculación con empresas, cámaras empresariales y ayuntamientos, en coordinación con la estrategia del gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El objetivo, según las dependencias, es acercar vacantes con prestaciones de ley a las personas que buscan incorporarse al mercado laboral o mejorar sus condiciones de trabajo.