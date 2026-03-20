San Luis Potosí se consolidó como el principal motor de las exportaciones mexicanas hacia el Reino Unido durante 2024, al alcanzar un valor cercano a los 411 millones de dólares, de acuerdo con datos de la Secretaría de Economía a través de la plataforma Data México.

Este desempeño coloca a la entidad por encima de otros estados con fuerte vocación industrial como Querétaro, que registró exportaciones por 335 millones de dólares, consolidando a San Luis Potosí como un referente clave en la manufactura avanzada y el comercio exterior.

Industria automotriz impulsa exportaciones de San Luis Potosí

El crecimiento en las exportaciones de San Luis Potosí está impulsado principalmente por la industria automotriz, uno de los sectores más dinámicos de la región. La entidad destaca en el envío de vehículos ligeros para transporte de pasajeros, así como en la producción de autopartes y componentes especializados que abastecen al mercado británico.

Exportaciones de San Luis Potosí al Reino Unido alcanzan 411 millones de dólares (cortesía)

A esto se suma una base industrial diversificada que permite exportar productos de alto valor agregado, como sistemas de iluminación eléctrica, equipos de aire acondicionado y soluciones de refrigeración tanto para uso doméstico como industrial. También sobresale la fabricación de piezas técnicas elaboradas con materiales como hule y poliuretano, así como conductores eléctricos diseñados para aplicaciones de precisión.

El posicionamiento de San Luis Potosí responde, en gran medida, a su infraestructura logística, la presencia de parques industriales y la atracción de inversión extranjera, factores que han fortalecido su competitividad a nivel internacional.

Exportaciones de San Luis Potosí al Reino Unido alcanzan 411 millones de dólares (cortesía)

Además del sector manufacturero, la agroindustria también contribuye a la presencia del estado en mercados internacionales. A través de esquemas de agricultura protegida, el estado exporta productos como jitomate y otros vegetales de alta calidad, que llegan a consumidores europeos.

Con estos resultados, San Luis Potosí reafirma su papel estratégico en el comercio exterior de México, destacando por su capacidad productiva, innovación industrial y diversificación económica.